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Дальнее зарубежье 13.05.2022 17:01

Глава МИД Швеции: членство в НАТО способно дать безопасность Северной Европе

Глава МИД Швеции Анн Линде в пятницу заявила, что если Стокгольм примет решение вступить в НАТО, это будет способствовать безопасности стран в Балтийском регионе, сообщает телеканал SVT.

"Членство НАТО станет дополнительным фактором предотвращения военного конфликта. Это поможет предотвратить конфликты в Северной Европе", - приводит телеканал слова шведского министра.

Она отметила, что членство в альянсе позволит Швеции "войти в систему коллективной безопасности НАТО".

По словам министра, после 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине, Швеция "должна адаптироваться к новым реальностям". Она добавила, что эта ситуация показала "необходимость усилить наши гарантии безопасности".

В минувший вторник финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники писала, что Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на членство в НАТО в начале будущей недели.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, МИД, НАТО


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