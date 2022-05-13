Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила почти $476

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 апреля 2022 года составляет 809 манатов ($475,9 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 12% больше показателя на конец марта 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 апреля 2022 года составило 1 млн 702,8 тыс. человек (на 1 января - 1 млн 705,1 тыс. человек), что на 23,1 тыс. человек или 3,27% меньше, чем годом ранее.

Из них 905 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 797,8 тыс. человек - в частном.

При этом 19,6% работников заняты в сфере образования, 18,7% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,6% - промышленности, 8,2% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,3% - строительстве, 6,6% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,3% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 1,9% - финансовой и страховой деятельностью, 13,9% - прочих сферах экономики.

Э.Шафиев