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Регион 13.05.2022 14:57

Гарибашвили гарантировал гражданам Грузии мир с Россией

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что возглавляемое им правительство делает все возможное, чтобы не допустить военного конфликта с Россией.

"Наш народ уже воевал с Российской Федерацией, и в этой связи мы пережили тысячу бед. Последствия августовской войны в 2008 году имели для нас разрушительные последствия. Мы гарантируем населению, что войны в нашей стране не будет", - заявил Гарибашвили в пятницу журналистам.

Он высказался за мир и стабильность в стране, исключив открытие в Грузии так называемого "второго фронта" в связи с военными действиями в Украине.

"Никакого "второго фронта" и войны в Грузии не будет, наоборот, будет развитие, строительство и мир. Мы не допустим безответственных призывов к развязыванию войны со стороны наших внутренних врагов", - заявил премьер.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ-МИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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