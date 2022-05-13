Гарибашвили гарантировал гражданам Грузии мир с Россией

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что возглавляемое им правительство делает все возможное, чтобы не допустить военного конфликта с Россией.
"Наш народ уже воевал с Российской Федерацией, и в этой связи мы пережили тысячу бед. Последствия августовской войны в 2008 году имели для нас разрушительные последствия. Мы гарантируем населению, что войны в нашей стране не будет", - заявил Гарибашвили в пятницу журналистам.
Он высказался за мир и стабильность в стране, исключив открытие в Грузии так называемого "второго фронта" в связи с военными действиями в Украине.
"Никакого "второго фронта" и войны в Грузии не будет, наоборот, будет развитие, строительство и мир. Мы не допустим безответственных призывов к развязыванию войны со стороны наших внутренних врагов", - заявил премьер.
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