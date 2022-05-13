Азербайджан в январе-апреле сократил экспорт э/э на 6,4%, импорт - на 14%

Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-апреле 2022 года составило 9 млрд 240,1 млн кВт/час, что на 3,3%, выше показателя аналогичного периода прошлого года.
По данным Минэнерго, в январе-апреле текущего года на ТЭС в Азербайджане произведено 8 млрд 621,3 млн кВт/час (рост на 232,6 млн кВт/час), на ГЭС - 492,6 млн кВт/час (рост на 52,2 млн кВт/час).
Производство электроэнергии за счет альтернативных источников составило 126,2 млн кВт/час (рост на 7,4 млн кВт/час). В частности, на ветряных электростанциях выработано 32,2 млн кВт/час, на солнечных станциях - 18 млн кВт/час, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 76 млн кВт/час.
За отчетный период из общего объема производства электроэнергии на долю ОАО «Азерэнержи» пришлось 8 млрд 350,5 млн кВт/час (на ТЭС - 7 млрд 887,5 млн кВт/час, на ГЭС - 463 млн кВт/час), на долю энергообъектов в Нахчыванской Автономной Республике - 116,26 млн кВт/час (на ТЭС - 73,9 млн кВт/час, на ГЭС - 25,7 млн кВт/час, на СЭС - 16,64 млн кВт/час), независимых электростанций - 753,2 млн кВт/час, ветряных электростанций ОАО «Азеришыг» - 20,1 млн кВт/час.
Экспорт электроэнергии из Азербайджана за рассматриваемый период составил 518,6 млн кВт/час (спад на 6,4% или 35,4 млн кВт/час), импорт электроэнергии - 40,7 млн кВт/час (спад на 14% или 6,6 млн кВт/час).
Б.Рустамбеков
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