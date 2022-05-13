Лондон ввел санкции против экс-супруги Путина, Алины Кабаевой, других людей из окружения президента РФ

Великобритания сообщила, что ввела санкции в пятницу против экс-супруги президента России Людмилы Очеретной и других людей, которые по утверждению Лондона, входят в окружение главы российского государства

В документах, опубликованных в пятницу британским правительством, отмечается, что помимо бывшей первой леди России под санкции попали, в частности Роман Путин, Игорь Путин, Михаил Путин.

Также в санкционный список внесены глава негосударственного пенсионного фонда "Газфонд" Юрий Шамалов, член Совета директоров ОАО "СОГАЗ" Михаил Клишин, генеральный директор ООО "Морской порт Геленджик" Владимир Колбин, председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева.