Нефть дорожает на опасениях по поводу предложения

Цены на нефть поднимаются в пятницу на фоне опасений по поводу предложения топлива на мировом рынке.
Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 подорожали на $1,97 (1,83%) - до $109,42 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $1,91 (1,8%) - до $108,04 за баррель.
ОПЕК в четверг понизила прогноз роста предложения нефти со стороны стран, не входящих в организацию, в текущем году на 0,3 млн баррелей в сутки, в основном из-за России. Актуальный прогноз предусматривает, что предложение увеличится в 2022 году на 2,4 млн б/с, до 65,97 млн б/с.
Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне спрогнозировало, что снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки. Сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к снижению глобальных поставок на 710 тыс. б/с, до 98,1 млн б/с, отметило МЭА.
Предложенное Еврокомиссией эмбарго на закупки нефти и продуктов нефтепереработки у России поддержит цены на нефть на высоком уровне в краткосрочной перспективе, прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings. По их мнению, эмбарго может затронуть поставки нефти объемом около 3 млн баррелей в сутки и нефтепродуктов объемом порядка 2 млн б/с.
"Цены на природный газ в Европе резко растут, и это неизбежно отразится на нефтяных котировках, - отметил старший аналитик OANDA Джеффри Хейли. - Эскалация в плане антироссийских санкций, вероятно, поддержит цены на нефть".
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