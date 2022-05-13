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СНГ 13.05.2022 15:49

10 румынских дипломатов и один сотрудник посольства Болгарии объявлены в России persona non grata - МИД РФ

Россия в качестве ответной меры высылает десять сотрудников посольства Румынии в Москве, сообщили в пятницу в МИД России.

"13 мая чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Российской Федерации Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" десятерых сотрудников посольства Румынии в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что "данная мера является ответом на принятое 5 апреля румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" десятерых дипломатов посольства России в Бухаресте".

Кроме того, в пятницу в МИД РФ был приглашен посол Болгарии Атанас Крыстин, которому в качестве ответной меры на высылку российского дипломата из Софии "была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Болгарии в Москве", сообщили на Смоленской площади.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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