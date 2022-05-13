Шольц призвал Путина к прекращению огня

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным был долгим и в ходе него он заявил о необходимости перемирия в Украине.
"В Украине как можно скорее необходим режим прекращения огня", - сказано в "Твиттере" канцлера.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что разговор Путина с Шольцем состоялся по инициативе германской стороны.
"Продолжено обсуждение ситуации на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты", - говорится в сообщении кремлевской пресс-службы. Отмечается, что "дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые по сути заблокированы Киевом". Путин и Шольц "условились, что дискуссия по упомянутым вопросам будет продолжена в ходе контактов по различным каналам", добавили в пресс-службе.
24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции.
Байрамов подтвердил готовность Баку нормализовать отношения с Ереваном
Число резидентов промпарка в Агдаме увеличилось до 9
Азербайджан в текущей геополитической обстановке будет стремиться к более тесному взаимодействию с Турцией – Шафиев
Украина может экспортировать через ЕС лишь 1,5 млн т зерна в месяц - в 3 раза меньше обычных объемов - власти
Казахстан увеличит загрузку портов Актау и Курык, направляя экспорт по Транскаспийскому маршруту
Kapital Bank в 2021г сохранил лидерство среди банков-агентов АИКГФ по размеру ипотечного портфеля
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила почти $476
Маск поставил на паузу сделку с Twitter, акции компании теряют в цене 21%
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ