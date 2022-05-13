Шольц призвал Путина к прекращению огня

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным был долгим и в ходе него он заявил о необходимости перемирия в Украине.

"В Украине как можно скорее необходим режим прекращения огня", - сказано в "Твиттере" канцлера.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что разговор Путина с Шольцем состоялся по инициативе германской стороны.

"Продолжено обсуждение ситуации на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты", - говорится в сообщении кремлевской пресс-службы. Отмечается, что "дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые по сути заблокированы Киевом". Путин и Шольц "условились, что дискуссия по упомянутым вопросам будет продолжена в ходе контактов по различным каналам", добавили в пресс-службе.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции.