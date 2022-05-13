Украина может экспортировать через ЕС лишь 1,5 млн т зерна в месяц - в 3 раза меньше обычных объемов - власти

Экспорт украинской сельхозпродукции через страны ЕС, в том числе с учетом поставок через дунайские речные порты, при любых обстоятельствах не может превышать 1,5 млн тонн в месяц, тогда как до блокирования работы морпортов на фоне военной операции страна могла ежемесячно поставлять на мировой рынок свыше 5 млн тонн сельхозкультур в месяц, отмечает Минагрополитики Украины.

"Предварительно мы подсчитали, что до полутора миллионов тонн это все равно максимум. Поэтому я думаю, что мы можем на это до мая рассчитывать, а дальше - только альтернативные направления", - заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в ходе экспертной дискуссии "Заблокированная торговля: может ли Украина увеличить экспортные мощности" в пятницу.

По его словам, на Украине достаточно сельхозпродукции для экспорта, и украинские аграрии могут поставить на внешние рынки столько зерна, сколько потребуется. Объемы его экспорта ограничены только логистическими возможностями.

В этой связи Украина не отвергает идею создания гуманитарного коридора через Беларусь для поставок украинского зерна в порты стан Балтии из-за сжатых сроков для налаживания экспортной логистики, сообщил замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка в ходе дискуссии.

"Самую большую способность по перевозке коммодитиз имеют балтийские порты - Литвы, Латвии и Эстонии. Совместимость железнодорожных путей в этом направлении технически упрощает перевозки. (. . .) Если мы ставим вопрос о разблокировке наших портов, то теоретически можно поставить вопрос и о гумкоридорах через Беларусь", - сказал он.

В то же время политически эта опция еще менее приемлема, чем разблокирование портов, отметил Качка.

"В то же время Украина не отбрасывает никаких вариантов. Если бы у нас не было давления времени, можно было бы сконцентрироваться исключительно на западной границе. Но время поджимает - вопрос нужно решить до осени", - сказал торгпред.

Украина обращалась за помощью в этом вопросе к ФАО, Всемирной торговой организации, ООН.