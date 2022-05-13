Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 106.13 +0.42 Brent 107.45 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

АПК 13.05.2022 16:07

Украина может экспортировать через ЕС лишь 1,5 млн т зерна в месяц - в 3 раза меньше обычных объемов - власти

Экспорт украинской сельхозпродукции через страны ЕС, в том числе с учетом поставок через дунайские речные порты, при любых обстоятельствах не может превышать 1,5 млн тонн в месяц, тогда как до блокирования работы морпортов на фоне военной операции страна могла ежемесячно поставлять на мировой рынок свыше 5 млн тонн сельхозкультур в месяц, отмечает Минагрополитики Украины.

"Предварительно мы подсчитали, что до полутора миллионов тонн это все равно максимум. Поэтому я думаю, что мы можем на это до мая рассчитывать, а дальше - только альтернативные направления", - заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в ходе экспертной дискуссии "Заблокированная торговля: может ли Украина увеличить экспортные мощности" в пятницу.

По его словам, на Украине достаточно сельхозпродукции для экспорта, и украинские аграрии могут поставить на внешние рынки столько зерна, сколько потребуется. Объемы его экспорта ограничены только логистическими возможностями.

В этой связи Украина не отвергает идею создания гуманитарного коридора через Беларусь для поставок украинского зерна в порты стан Балтии из-за сжатых сроков для налаживания экспортной логистики, сообщил замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка в ходе дискуссии.

"Самую большую способность по перевозке коммодитиз имеют балтийские порты - Литвы, Латвии и Эстонии. Совместимость железнодорожных путей в этом направлении технически упрощает перевозки. (. . .) Если мы ставим вопрос о разблокировке наших портов, то теоретически можно поставить вопрос и о гумкоридорах через Беларусь", - сказал он.

В то же время политически эта опция еще менее приемлема, чем разблокирование портов, отметил Качка.

"В то же время Украина не отбрасывает никаких вариантов. Если бы у нас не было давления времени, можно было бы сконцентрироваться исключительно на западной границе. Но время поджимает - вопрос нужно решить до осени", - сказал торгпред.

Украина обращалась за помощью в этом вопросе к ФАО, Всемирной торговой организации, ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Минсельхоз США в апреле вновь резко понизил прогноз экспорта украинской кукурузы и пшеницы Украина собрала 42 млн тонн зерна с 94% площадей Украина в 2012г соберет 47 млн тонн зерна - Азаров Западные санкции против Тегерана осложнили торговлю Украины зерном с Ираном

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az