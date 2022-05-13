Турпоток в Азербайджан за 4 месяца 2022г вырос в 2 раза, но в 2,6 раза меньше, чем в январе-апреле 2019г

Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в январе-апреле 2022 года, составило 330,679 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
При этом турпоток в Азербайджан за 4 месяца 2022 года по сравнению с доковидным периодом – январем-апрелем 2019 года оказался ниже в 2,6 раза.
В январе-апреле этого года Азербайджан посетили 86,644 тыс. россиян (удельный вес 26,2%), 83,517 тыс. граждан Турции (25,3%), Ирана – 48,694 тыс. (14,75%), Грузии – 20,038 тыс. (6,07%), Украины – 10,419 тыс. (3,15%).
В апреле 2022 года турпоток в Азербайджан составил 84,402 тыс. человек (+84 к апрелю 2021 года), в том числе 22,682 тыс. из Турции, 19,098 тыс. – из России, 13,284 тыс. – из Ирана.
Как сообщалось ранее, турпоток в Азербайджан в 2019 году составил рекордные около 3,2 млн человек.
В 2020 году турпоток в страну сократился в 4 раза - до 795,7 тыс. человек и был обусловлен пандемией коронавируса COVID-19 и запретом на въезд в Азербайджан и другими ограничениями.
В 2021 году наблюдался некоторый рост турпотока на фоне смягчения ряда ограничений.
По оценкам Госагентства по туризму, Азербайджан сможет вернуться к допандемийным показателям турпотока не ранее 2023-2024гг.
Э.Шафиев
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