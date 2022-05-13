Биткойн дорожает после падения до рекордных минимумов, Luna обесценилась

Курс биткойна вернулся к росту в пятницу, поднявшись более чем на 10%, после падения до рекордных минимумов с конца 2020 года.
Курс биткойна к 16:04 в пятницу вырос на 7%, до $30573. За прошедшие пять дней криптовалюта подешевела на 15,3%.
Текущая неделя стала напряженной для рынка криптовалют, при этом нынешняя распродажа была вызвана негативным влиянием слабости фондового рынка, а также падением курса стейблкойна TerraUSD (UST) ниже отметки в $1, к которой он был привязан. В четверг Coin Desk сообщила, что привязку к доллару США потерял еще один стейблкойн - Tether (USDT), цена которого опустилась до $0,96.
UST в пятницу торговался на уровне около $0,14, согласно данным CoinGecko. На фоне падения курса UST обесценилась и криптовалюта Luna, тесно связанная со стейблкойном. Теперь ее курс - $0.
В свою очередь, так называемые "мемные" криптовалюты Dogecoin и Shiba Inu уверенно укрепились, поднявшись на 13,3% и 27% соответственно. Однако с начала года их цена существенно снизилась - на 46% и 59% соответственно.
Криптовалюты дешевеют вместе с другими рискованными активами, включая акции. За последние годы на рынок пришли более традиционные инвесторы, которые с большей вероятностью будут продавать криптовалюты в периоды повышенной волатильности, чем держать их, отмечают эксперты.
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