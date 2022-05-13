Ряд медучреждений Азербайджана с 2023г переходят из подчинения TABIB к Минздраву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, направленный на увеличение эффективности мероприятий по защите здоровья населения, обеспечения устойчивости финансирования сферы здравоохранения и обеспечения доступности граждан к качественным медицинским услугам.
Согласно указу Министерству здравоохранения, с целью совершенствования нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения и медицинского страхования, в том числе повышения прозрачности и подотчетности, а также по развитию электронного здравоохранения, поручено создать рабочую группу «Центр трансформации здравоохранения» с привлечением представителей соответствующих государственных органов, а также специалистов и экспертов. Центр с 1 января 2023 года будет в подчинении Минздрава.
Предложения по рабочей группе должны быть представлены президенту Азербайджана в трехмесячный срок.
Кроме того, согласно указу, с 1 января 2023 года Национальный центр гематологии и трансфузиологии (включая отделения Центров банка крови в Гяндже, Шеки, Губе, Сумгайыте, Лянкаране, Барде, Ширване, Мингячевире), НИИ педиатрии им. К.Фараджева, Научный центр хирургии им. Академика Топчебашева, НИИ кардиологии им. Дж.Абдуллаева, НИИ медицинской профилактики им. В.Ахундова, НИИ легочных заболеваний, НИИ маммалогии и гинекологии, НИИ ортопедии и травматологии, НИИ медицинского восстановления, находящиеся в управлении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB), переходят под управление министерства здравоохранения и согласно закону Азербайджана «Об обязательном медицинском страховании», продолжат оказывать страховые услуги.
В связи с этим, штат аппарата министерства здравоохранения увеличивается с 88 до 130 человек.
Также согласно указу, создается Наблюдательный совет TABIB состоящий из пяти человек (председатель и 4 члена НС).
НС TABIB формируется из председателя правления, являющегося одновременно председателем правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, замминистра здравоохранения, замминистра труда и социальной защиты населения, заместителя председателя правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и председателя профсоюза медицинских работников. Председатель и члены НС назначаются со стороны президента Азербайджана.
Б.Рустамбеков
Азербайджанские военные отправились на учения Anatolian Phoenix-2022 в Турцию
Председатель Законодательной палаты парламента Узбекистана прибыл в Азербайджан
Замглавы МИД Азербайджана рассказал аргентинским сенаторам о ситуации на Южном Кавказе
Аграрии из Израиля во вторник прибудут в Азербайджан
Экс-министр считает увеличение поставок азербайджанского газа наиболее перспективным вариантом для Болгарии
Эрдоган и Алиев приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин в Турции
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Генсек НАТО заявил о вере в консенсус с Турцией по вопросу членства Швеции и Финляндии в альянсе
Глава МИД Германии заявила, что для Швеции и Финляндии открыты двери в НАТО
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ