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Здравоохранение 13.05.2022 16:38

Ряд медучреждений Азербайджана с 2023г переходят из подчинения TABIB к Минздраву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, направленный на увеличение эффективности мероприятий по защите здоровья населения, обеспечения устойчивости финансирования сферы здравоохранения и обеспечения доступности граждан к качественным медицинским услугам.

Согласно указу Министерству здравоохранения, с целью совершенствования нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения и медицинского страхования, в том числе повышения прозрачности и подотчетности, а также по развитию электронного здравоохранения, поручено создать рабочую группу «Центр трансформации здравоохранения» с привлечением представителей соответствующих государственных органов, а также специалистов и экспертов. Центр с 1 января 2023 года будет в подчинении Минздрава.

Предложения по рабочей группе должны быть представлены президенту Азербайджана в трехмесячный срок.

Кроме того, согласно указу, с 1 января 2023 года Национальный центр гематологии и трансфузиологии (включая отделения Центров банка крови в Гяндже, Шеки, Губе, Сумгайыте, Лянкаране, Барде, Ширване, Мингячевире), НИИ педиатрии им. К.Фараджева, Научный центр хирургии им. Академика Топчебашева, НИИ кардиологии им. Дж.Абдуллаева, НИИ медицинской профилактики им. В.Ахундова, НИИ легочных заболеваний, НИИ маммалогии и гинекологии, НИИ ортопедии и травматологии, НИИ медицинского восстановления, находящиеся в управлении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB), переходят под управление министерства здравоохранения и согласно закону Азербайджана «Об обязательном медицинском страховании», продолжат оказывать страховые услуги.

В связи с этим, штат аппарата министерства здравоохранения увеличивается с 88 до 130 человек.

Также согласно указу, создается Наблюдательный совет TABIB состоящий из пяти человек (председатель и 4 члена НС).

НС TABIB формируется из председателя правления, являющегося одновременно председателем правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, замминистра здравоохранения, замминистра труда и социальной защиты населения, заместителя председателя правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и председателя профсоюза медицинских работников. Председатель и члены НС назначаются со стороны президента Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЯ


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