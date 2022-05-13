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СНГ 13.05.2022 16:51

СНГ обретет авторитет, когда сможет мирно решать проблемы между государствами

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев считает, что Содружество независимых государств станет авторитетной организацией, когда сумеет мирно решать животрепещущие вопросы между входящими в него государствами.

"Содружество на сегодняшний день - это важная переговорная площадка. Надо признать, что авторитет и востребованность этой структуры будет тогда, когда мы будем мирными средствами решать главные, животрепещущие вопросы, существующие между нашими государствами", - заявил Кулубаев на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Душанбе.

Министр, которого цитирует в пятницу пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства, отметил, что основной и незыблемый принцип создания СНГ был заложен в формулировке, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между государствами отвечают коренным национальным интересам их народов и служат делу мира и безопасности.

Кулубаев также "отметил необходимость координации усилий по недопущению ухудшения общеэкономической ситуации и принятия оперативных мер, прежде всего для обеспечения продовольственной безопасности в условиях ограничений и санкций, вводимых в отношении России".

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