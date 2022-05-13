В Азербайджане за сутки коронавирусом COVID-19 заразились менее 10 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 9 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792,664 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 4 случаях заражения.

15-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 709 человек.

От COVID-19 вылечились 782,89 тыс. (+7 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 65 человек.

За сутки медики провели 2 658 тестов на коронавирус против 2915 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 847,892 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде