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Регион 13.05.2022 16:58

Эрдоган не будет блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО - эксперт

Скептическое отношение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к приему в НАТО Швеции и Финляндии не означает, что Анкара намерена блокировать процедуру вступления этих стран в альянс, считает эксперт по внешней и оборонной политике Турции Керим Хас.

"Трудно представить себе ситуацию, при которой Турция стала бы блокировать вступление этих стран в НАТО. Высказывания Эрдогана могут означать, что со стороны Анкары возможны попытки поторговаться с этими кандидатами на членство в альянсе. Например, по отношению к находящимся в этих странах представителям турецких политических кругов, оппозиционных Эрдогану", - сказал Хас в пятницу "Интерфаксу".

"Если говорить о попытках заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, то это, полагаю, практически невозможно. Да, уже имеет место критическая риторика, и в дальнейшем будет демонстрация особой позиции по вопросу членства этих стран в альянсе, но не более того. Здесь интересны детали относительно того, что Турция может получить взамен перед тем, как присоединится к поддержке вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО", - заявил собеседник агентства.

Хас предположил, что Анкара может предложить выдачу Турции оппозиционеров, находящихся в этих странах, в обмен на однозначную поддержку на вступление в НАТО. "В этих странах в эмиграции находятся представители и курдских организаций. Возможно, Эрдоган затронет и некоторые экономические вопросы. Но в любом случае, это не окажет серьёзного влияния на процесс вступления Швеции и Финляндии в альянс", - считает аналитик.

"В целом заявления Эрдогана были вполне ожидаемы. Совершенно очевидно, что турецкий лидер станет маневрировать, использовать в своих интересах присоединение этих двух стран к НАТО. Но опять же это вовсе не значит, что у него есть реальные возможности этому процессу воспрепятствовать", - сказал Хас.

Эрдоган в пятницу выразил негативное отношение к вступлению Швеции и Финляндии к НАТО. По его словам, Турция "не настроена позитивно" по этому вопросу, поскольку члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах". Он отметил, что представители РПК, которая признана в Турции террористической организацией, являются членами парламента в некоторых странах. "Швеция стала домом для РПК и других террористических групп", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана.

Для вступления в НАТО необходимо согласие всех стран, входящих в альянс.

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