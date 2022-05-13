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13.05.2022 21:28

Sylvamo уходит из России

Американская Sylvamo Corporation, один из крупных производителей бумаги, уходит из России из-за событий в Украине, говорится в материалах финансовой отчетности компании за I квартал 2022 года.

"Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, включая получение одобрения нашего совета директоров, а также необходимых разрешений правительства для выполнения сделки", - говорится в отчете.

В России компания через непубличное АО "Сильвамо Корпорейшн Рус" управляет Светогорским ЦБК на территории Ленинградской области.

Светогорский ЦБК имеет годовую мощность 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на РФ пришлось примерно 15% общей выручки Sylvamo.

В начале марта Sylvamo заявило о приостановке операций в России.

Sylvamo Corp. - международный производитель бумаги, производственные площадки компании располагаются в Европе, Латинской Америке, Северной Америке и России (Светогорский ЦБК). Осенью 2021 года компания Sylvamo выделилась из International Paper. Штаб-квартира Sylvamo находится в Мемфисе (США).

Светогорский ЦБК производит офисную и офсетную бумагу, картон и термомеханическую массу для внутреннего и внешних рынков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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