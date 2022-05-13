Sylvamo уходит из России

Американская Sylvamo Corporation, один из крупных производителей бумаги, уходит из России из-за событий в Украине, говорится в материалах финансовой отчетности компании за I квартал 2022 года.
"Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, включая получение одобрения нашего совета директоров, а также необходимых разрешений правительства для выполнения сделки", - говорится в отчете.
В России компания через непубличное АО "Сильвамо Корпорейшн Рус" управляет Светогорским ЦБК на территории Ленинградской области.
Светогорский ЦБК имеет годовую мощность 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на РФ пришлось примерно 15% общей выручки Sylvamo.
В начале марта Sylvamo заявило о приостановке операций в России.
Sylvamo Corp. - международный производитель бумаги, производственные площадки компании располагаются в Европе, Латинской Америке, Северной Америке и России (Светогорский ЦБК). Осенью 2021 года компания Sylvamo выделилась из International Paper. Штаб-квартира Sylvamo находится в Мемфисе (США).
Светогорский ЦБК производит офисную и офсетную бумагу, картон и термомеханическую массу для внутреннего и внешних рынков.
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