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Регион 13.05.2022 18:29

Армянская оппозиция окружила правительственное здание в Ереване

В Ереване оппозиционные демонстранты перекрыли одно из правительственных зданий на площади Республики в центре города.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", демонстранты во главе с вице-спикером парламента Ишханом Сагателяном в пятницу начали очередное шествие, после чего окружили правительственное здание, в котором располагаются несколько министерств, призывая сотрудников присоединиться к акциям протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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