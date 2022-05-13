Иран планирует до марта 2023г начать реализацию нефтяных проектов на $30 млрд

Иран планирует до марта 2023 года начать реализацию 25 проектов в нефтяной отрасли, общая стоимость которых достигает $30 млрд, заявил министр нефти Джавад Оуджи.

Эти проекты позволят увеличить нефтедобычу, укрепить энергетическую безопасность, создать новые рабочие места и расширить звенья в цепочках поставок в сфере энергетики, пояснил Оуджи в ходе выступления на открытии международной выставки "Нефть, газ и нефтехимия Ирана" в Тегеране в пятницу.

Министр также добавил, что до конца года планируется завершить реализацию 48 средних и крупных нефтяных проектов на сумму около $13 млрд.

Кроме того, Оуджи напомнил, что за 9 месяцев работы нового правительства во главе с президентом Ибрагимом Раиси (с сентября 2021 года) Ирану удалось заключить в общей сложности 50 контрактов в нефтегазовой отрасли общей стоимостью $16,7 млрд. Эти соглашения предусматривают развитие совместных месторождений, добычу попутного нефтяного газа и расширение цепей добавленной стоимости.