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Дальнее зарубежье 13.05.2022 20:41

МИД Сербии сообщил, что четыре страны отозвали решения о признании независимости Косово

Четыре страны отозвали решения о признании независимости сербского края Косово и Метохия, сообщил в пятницу глава МИД Сербии Никола Селакович по итогам заседания государственного совета национальной безопасности.

"Совет национальной безопасности уполномочил президента объявить, когда он сочтет нужным, о каких странах идет речь", - приводит слова Селаковича сербский телерадиоканал РТС.

Министр отметил, что Сербия дает шанс странам-членам Совета Европы отказаться от приема края Косово и Метохия в состав организации.

"Таким образом, мы желаем показать готовность к переговорам и поиску решения через диалог, а не в одностороннем порядке", - подчеркнул Селакович.

Он добавил, что правительство Сербии продолжит вести активные действия, направленные на то, чтобы как можно большее количество стран отказались от признания независимости автономного края Косово и Метохия, указав, что в этом противостоянии сербские власти будут руководствоваться государственными и национальными интересами.

Совет национальной безопасности Сербии был созван ранее в пятницу в связи с тем, что накануне косовские власти передали официальную заявку на прием края в Совет Европы.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, после кровопролитного конфликта в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии в 2008 году. Большинство западных стран признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.

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Тэги: СЕРБИЯ, КОСОВО, САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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