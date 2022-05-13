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Внешняя политика 13.05.2022 21:25

Баку и Монтевидео обсудили сотрудничество в сфере транспорта и энергетики

Азербайджан и Уругвай провели очередной раунд межмидовских политических консультаций.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на МИД Азербайджана, консультации прошли в Монтевидео.

Азербайджанскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов, уругвайскую - замглавы МИД Каролина Аче Батье.

"Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также расширение сотрудничества в политической, экономической, сельскохозяйственной, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах", - говорится в информации внешнеполитического ведомства.

Мамедов и Бачье также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

Мамедов также провел встречу с членами уругвайско-азербайджанской группы дружбы в парламенте Уругвая.

"На встрече был осуществлен обмен мнениями по вопросам расширения межпарламентских связей, развития двустороннего сотрудничества, процессам в регионе Южного Кавказа, и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Тэги: УРУГВАЙ, КОНСУЛЬТАЦИИ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, УРУГВАЙ, КОНСУЛЬТАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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