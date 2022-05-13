Баку и Монтевидео обсудили сотрудничество в сфере транспорта и энергетики

Азербайджан и Уругвай провели очередной раунд межмидовских политических консультаций.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на МИД Азербайджана, консультации прошли в Монтевидео.
Азербайджанскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов, уругвайскую - замглавы МИД Каролина Аче Батье.
"Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также расширение сотрудничества в политической, экономической, сельскохозяйственной, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах", - говорится в информации внешнеполитического ведомства.
Мамедов и Бачье также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.
Мамедов также провел встречу с членами уругвайско-азербайджанской группы дружбы в парламенте Уругвая.
"На встрече был осуществлен обмен мнениями по вопросам расширения межпарламентских связей, развития двустороннего сотрудничества, процессам в регионе Южного Кавказа, и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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