Баку и Монтевидео обсудили сотрудничество в сфере транспорта и энергетики

Азербайджан и Уругвай провели очередной раунд межмидовских политических консультаций.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на МИД Азербайджана, консультации прошли в Монтевидео.

Азербайджанскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов, уругвайскую - замглавы МИД Каролина Аче Батье.

"Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также расширение сотрудничества в политической, экономической, сельскохозяйственной, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах", - говорится в информации внешнеполитического ведомства.

Мамедов и Бачье также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

Мамедов также провел встречу с членами уругвайско-азербайджанской группы дружбы в парламенте Уругвая.

"На встрече был осуществлен обмен мнениями по вопросам расширения межпарламентских связей, развития двустороннего сотрудничества, процессам в регионе Южного Кавказа, и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.