Минюст РФ подготовил временные правила отказа от обязательств по договорам из-за санкций

Минюст РФ предлагает на 2022 год установить временный порядок прекращения обязательств по сделкам, исполнение которых оказалось невозможным из-за санкций.
Российские компании могут получить дополнительные опции для прекращения обязательств без выплаты неустоек и штрафов, а также для освобождения от возмещения убытков своим контрагентам, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.
Этот законопроект стал альтернативным внесенному в марте 2022 года в Госдуму Павлом Крашенинниковым ("Единая Россия") проекту, который допускает возможность прекращения обязательств по контрактам, если их вообще невозможно выполнить из-за санкций. В отличие от депутатского варианта законопроект Минюста указывает, что предлагаемое регулирование временное - только на 2022 год. Предполагается, что оно будет распространяться исключительно на договоры, заключенные до 1 мая 2022 года, срок исполнения по которым наступил с 24 февраля 2022 года.
Законопроект Минюста разрешает без штрафов и неустоек прекращать обязательства по контрактам между российскими компаниями (не менее чем на 50% принадлежат российским гражданам и юрлицам), если их исполнение невозможно по причине отказов со стороны иностранных контрагентов из-за санкций. Для этого Минюст предлагает в таких случаях относить к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) ситуации, которые таковыми сейчас не считаются: нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, рассказал источник.
По его словам, кроме того, законопроект позволяет российским компаниям не возмещать убытки своим контрагентам за сделки, сорванные из-за санкционных актов иностранных государств. По общим правилам, сейчас вовремя не исполнивший контракт должен возмещать убытки.
При этом, согласно проекту, иностранцы больше не смогут настаивать на прекращении обязательств по договору со ссылкой на издание государственного акта, из-за которого исполнить их стало невозможно. Сейчас такую возможность им дает статья 417 Гражданского кодекса (ГК) РФ.
Также Минюст предлагает ограничить применение в сделках иностранного права. Сейчас участники сделки могут выбрать любое удобное им, а если никак не обозначат его, то будут руководствоваться правом той страны, где ведет свою деятельность основной исполнитель, например, страны продавца по договору купли-продажи (статьи 1210 и 1211 ГК РФ). Согласно законопроекту, эти опции не будут действовать, и будет применяться российское право, если из-за недружественных действий в отношении РФ для одной из сторон обязательства созданы препятствия в доступе к правосудию за рубежом.
"В силу недружественных действий иностранных государств в отношении РФ сторона договора, являющаяся российским физическим или юридическим лицом, может оказаться в заведомо худших условиях при осуществлении правосудия по праву иностранного государства", процитировал источник выдержку из пояснительной записки к законопроекту.
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