Nissan не ожидает возобновления операций в РФ в 2022г - глава концерна

Приостановленные японским автоконцерном Nissan бизнес-операции в России могут не возобновиться в течение всего 2022 финансового года, сообщил гендиректор компании Макото Утида.
"Мы приостановили операции (в частности, в РФ - ИФ) из-за проблем в логистике и цепочках поставок. <...> Мы продолжим следить за ситуацией. Считаем, что в течение года операции будут приостановлены", - сказал Утида на пресс-конференции по итогам 2021 финансового года, окончившегося 31 марта.
Глава Nissan отметил, что приоритетом для компании является безопасность сотрудников и членов их семей в России и на Украине.
Конвейер петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") приостановил работу в связи с логистическими перебоями в середине марта. До этого компания также приостановила поставки автомобилей в Россию.
Близкий к компании источник говорил "Интерфаксу", что производство в Петербурге может возобновиться с 11 мая, но этого не произошло. Источник отмечал, что компания по-прежнему испытывает сложности с комплектующими.
Завод японской компании в Петербурге открылся в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год. Численность сотрудников предприятия - около 2 тыс. человек.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Nissan в РФ в январе-апреле 2022 г. упали на 32,5%, до 11,75 тыс. автомобилей. Доля рынка выросла на 0,6 п.п., до 4%. За 2021 г. компания продала на российском рынке 51,338 тыс. машин. Доля составила 3,1% (-0,4 п.п.)
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" по РСБУ по итогам 2021 г. составила 100,2 млрд руб. (+1,6%), чистая прибыль - 2,9 млрд руб. против убытка 2,2 млрд руб. в 2020 г.
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