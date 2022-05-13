США выясняют позицию Турции по вопросу о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

В Вашингтоне пытаются выяснить позицию Турции по расширению НАТО, сообщила в пятницу журналистам представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции, мы обратились к турецким властям с просьбой предоставить больше информации по их точкам зрения", - сказала она.

По ее словам, в Вашингтоне видят широкую поддержку стремлений вступления Финляндии и Швеции в НАТО со стороны других участников альянса, но работа с Турцией продолжается.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отрицательно смотрит на идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

По словам Эрдогана, Турция не настроена позитивно по этому вопросу, поскольку члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах".