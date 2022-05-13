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Дальнее зарубежье 13.05.2022 23:19

США выясняют позицию Турции по вопросу о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

В Вашингтоне пытаются выяснить позицию Турции по расширению НАТО, сообщила в пятницу журналистам представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции, мы обратились к турецким властям с просьбой предоставить больше информации по их точкам зрения", - сказала она.

По ее словам, в Вашингтоне видят широкую поддержку стремлений вступления Финляндии и Швеции в НАТО со стороны других участников альянса, но работа с Турцией продолжается.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отрицательно смотрит на идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

По словам Эрдогана, Турция не настроена позитивно по этому вопросу, поскольку члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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