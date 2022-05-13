В результате пожара в Дели погибли более 25 человек

Пожар, вспыхнувший в пятницу в офисном здании в Дели, унес жизни не менее 27 человек, сообщают индийские СМИ.
Пожар вспыхнул во вторую половину дня, поисково-спасательные работы ведутся до сих пор.
По данным полиции Дели, по состоянию на вечер пятницы некоторые люди оставались блокированными в здании.
"Пожар потушен. Спасательная операция продолжается, это займет определенное время, учитывая масштабы возгорания", - приводят СМИ слова представителя пожарной службы.
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