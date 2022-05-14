Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на двухдневную встречу в Берлине

В Берлине 14-15 мая пройдет неформальная встреча министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, на которой главы МИД НАТО обсудят ситуацию вокруг Украины и перспективу вступления в альянс Финляндии и Швеции.
Вместо заразившегося коронавирусной инфекцией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга председательствовать на министерском совещании будет его заместитель Мирча Джоанэ, сообщила штаб-квартира организации в Брюсселе в обновленном варианте программы.
На эту встречу приглашены министры иностранных дел Финляндии и Швеции.
Столтенберг написал в твиттере, что обсудил подготовку совещания с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
"Я поблагодарил Германию за проведение этой своевременной встречи, на которой министры обсудят нашу будущую стратегическую концепцию, постоянную поддержку Украины и отношения с Финляндией и Швецией", - отметил глава НАТО.
Как следует из программы, опубликованной штаб-квартирой альянса, встреча начнется в субботу вечером с неформального рабочего ужина Североатлантического совета на уровне глав МИД с участием министров иностранных дел Финляндии и Швеции.
В воскресенье состоятся два неформальных заседания Североатлантического совета.
Столтенберг примет участие в заключительной пресс-конференции по видеосвязи из Брюсселя совместно с Бербок.
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