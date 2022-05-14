Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 106.13 +0.42 Brent 107.45 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.05.2022 09:00

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на двухдневную встречу в Берлине

В Берлине 14-15 мая пройдет неформальная встреча министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, на которой главы МИД НАТО обсудят ситуацию вокруг Украины и перспективу вступления в альянс Финляндии и Швеции.

Вместо заразившегося коронавирусной инфекцией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга председательствовать на министерском совещании будет его заместитель Мирча Джоанэ, сообщила штаб-квартира организации в Брюсселе в обновленном варианте программы.

На эту встречу приглашены министры иностранных дел Финляндии и Швеции.

Столтенберг написал в твиттере, что обсудил подготовку совещания с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Я поблагодарил Германию за проведение этой своевременной встречи, на которой министры обсудят нашу будущую стратегическую концепцию, постоянную поддержку Украины и отношения с Финляндией и Швецией", - отметил глава НАТО.

Как следует из программы, опубликованной штаб-квартирой альянса, встреча начнется в субботу вечером с неформального рабочего ужина Североатлантического совета на уровне глав МИД с участием министров иностранных дел Финляндии и Швеции.

В воскресенье состоятся два неформальных заседания Североатлантического совета.

Столтенберг примет участие в заключительной пресс-конференции по видеосвязи из Брюсселя совместно с Бербок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, МИД, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Основополагающий акт Россия-НАТО уже «мертв», считает глава МИД Британии В МИД РФ назвали невозможным диалог с НАТО при поставках Украине летального оружия Глава МИД Грузии высказался в поддержку политики "открытых дверей" НАТО Глава МИД Грузии посетит 17-18 января Брюссель, где встретится с генсеком НАТО РФ должна продолжить диалог, чтобы доказать отсутствие военных планов - Кулеба У Финляндии нет планов вступать в НАТО - глава МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az