Премьер-министр Новой Зеландии заразилась коронавирусом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заразилась COVID-19, о чем свидетельствовали результаты сданного ей теста, говорится в заявлении офиса главы правительства.
Симптомы коронавирусной инфекции появились у Ардерн в пятницу вечером, первоначальный тест дал слабый положительный результат, а в субботу утром - явный положительный результат при экспресс-тесте на антиген, говорится в заявлении.
Она находится в изоляции с 8 мая после того, как положительный результат теста на коронавирус был зафиксирован у ее супруга Кларка Гейфорда.
Ардерн должна будет находиться на карантине до 21 мая и по возможности выполнять обязанности удаленно.
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