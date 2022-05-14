Индия запретила экспорт пшеницы

Правительство Индии поздним вечером в пятницу издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и для помощи соседним и нуждающимся государствам, сообщает Times of India со ссылкой на текст документа.
Как отмечается, экспорт пшеницы будет разрешен только в отношении "поставок, по которым был выдан безотзывный аккредитив".
"Экспорт также будет разрешен на основании разрешения, предоставленного правительством Индии другим странам для удовлетворения их потребностей в продовольственной безопасности и на основании запроса их правительств", - говорится в приказе.
Опасения в связи с возможным дефицитом пшеницы возникли на фоне событий вокруг Украины.
Как сообщалось, посевная в Украине отстает от прошлогодней на 20-30%. Кроме того, страна сталкивается с логистическими проблемами.
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