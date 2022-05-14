В Северной Корее в минувшую пятницу лихорадка унесла жизни более 20 человек

В минувшую пятницу в Северной Корее зафиксированы 17,4 тыс. случаев заболевания лихорадкой, скончался 21 человек, сообщило Центральной телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Всего в стране с начала распространения лихорадки в апреле симптомы заболевания были выявлены у более 524 тыс. жителей, свыше 243 тыс. человек полностью выздоровели.
В мае в КНДР сообщили о первых случаях заболевания коронавирусом, от инфекции скончался один человек.
Эпидемиологическая обстановка обсуждалась ранее на этой неделе на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, которое прошло под председательством генсека ТПК Ким Чен Ына. Он заявил, в частности, что распространение инфекции - "большое потрясение с момента основания страны".
Баку и Ташкент проведут в 2022г 11-е заседание межправкомиссии и политконсультации на уровне МИД
Баку и Монтевидео обсудили сотрудничество в сфере транспорта и энергетики
Алиев выразил соболезнования премьер-министру ОАЭ и наследному принцу Абу-Даби
Азербайджан в апреле сделку ОПЕК+ выполнил на 117,8% - Минэнерго
Индия запретила экспорт пшеницы
Nissan не ожидает возобновления операций в РФ в 2022г - глава концерна
ООН выразила готовность оказать КНДР поддержку после вспышки COVID-19
В Азербайджане за сутки коронавирусом COVID-19 заразились менее 10 человек
Ряд медучреждений Азербайджана с 2023г переходят из подчинения TABIB к Минздраву
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ