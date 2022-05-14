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В Северной Корее в минувшую пятницу лихорадка унесла жизни более 20 человек

В минувшую пятницу в Северной Корее зафиксированы 17,4 тыс. случаев заболевания лихорадкой, скончался 21 человек, сообщило Центральной телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Всего в стране с начала распространения лихорадки в апреле симптомы заболевания были выявлены у более 524 тыс. жителей, свыше 243 тыс. человек полностью выздоровели.

В мае в КНДР сообщили о первых случаях заболевания коронавирусом, от инфекции скончался один человек.

Эпидемиологическая обстановка обсуждалась ранее на этой неделе на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, которое прошло под председательством генсека ТПК Ким Чен Ына. Он заявил, в частности, что распространение инфекции - "большое потрясение с момента основания страны".

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Тэги: СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, ЛИХОРАДКА, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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