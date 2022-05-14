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Дальнее зарубежье 14.05.2022 10:15

После смертельного пожара в Дели пропали почти 30 человек

28 заявлений о пропаже людей поступило после пожара в офисном здании в Дели (Индия), который унес жизни минимум 27 человек, сообщает Times of India.

"Мы получили 28 заявлений о пропаже людей. Мы собираем данные заявителей и их отношения с пропавшими без вести... Они будут проинформированы, как только мы получим какую-либо информацию", - сказал изданию представитель гражданской обороны Сунил Кумар.

Пожарные в ходе поисково-спасательной операции нашли на втором этаже человеческие останки, но не знают, сколько там погибших.

"Число погибших, вероятно, может возрасти", - заявил начальник пожарной службы Дели Атул Гарг.

Задержанные ранее владельцы компании Хариш Гоэль и его брат Варун Гоэль арестованы.

Во второй половине дня в пятницу в четырехэтажном офисном здании в Дели произошел пожар, жертвами которого на данный момент признаны 27 человек. 12 человек пострадали. Спасено 50 человек. На момент возгорания в здании находилось около 200 человек.

Пожар начался на первом этаже здания, в котором находился офис компании по производству камер видеонаблюдения и маршрутизаторов, принадлежавший братьям Гоэль.

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Тэги: ИНДИЯ, ДЕЛИ, ПОЖАР


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