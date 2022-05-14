Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 106.13 +0.42 Brent 107.45 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 14.05.2022 10:17

Азербайджан в апреле сделку ОПЕК+ выполнил на 117,8% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в апреле 2022 года составила 579,1 тыс. б/с против показателя марта на уровне 579,4 тыс. б/с, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэнерго.

«В апреле 2022 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 693,1 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 579,1 тыс. баррелей, конденсат - 114 тыс. баррелей», - отмечает ведомство.

В апреле квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 682 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в апреле сделку ОПЕК+ выполнил на 117,76%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОПЕК+, ЭНЕРГЕТИКА


Похожие новости


Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в феврале 2022г увеличится на 7 тыс. б/с, до 668 тыс. б/с - Минэнерго Квота Азербайджана в рамках ОПЕК+ в январе 2022г увеличится на 7 тыс. б/с, до 661 тыс. б/с Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в декабре увеличится на 7 тыс. б/с - до 654 тыс. б/с - Минэнерго Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в ноябре увеличится на 7 тыс. б/с - до 647 тыс. б/с - Минэнерго Азербайджан готов взять на себя новые обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго Продление сделки ОПЕК+ в июне зависит от геополитики и уровня коммерческих запасов нефти - глава Минэнерго Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az