Азербайджан в апреле сделку ОПЕК+ выполнил на 117,8% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в апреле 2022 года составила 579,1 тыс. б/с против показателя марта на уровне 579,4 тыс. б/с, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэнерго.
«В апреле 2022 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 693,1 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 579,1 тыс. баррелей, конденсат - 114 тыс. баррелей», - отмечает ведомство.
В апреле квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 682 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в апреле сделку ОПЕК+ выполнил на 117,76%.
Н.Аббасова
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