Баку и Брюссель обсудили увеличение поставок азербайджанского газа в Европу

Возможности увеличения поставок азербайджанского газа в Европу обсудили высокопоставленные чиновники Европейской комиссии (ЕК) и представители правительства Азербайджана, сообщает ЕК.
«Встреча состоялась для обсуждения текущего сотрудничества и перспектив увеличения объемов экспорта азербайджанского газа в ЕС в рамках расширения Южного газового коридора», - говорится в сообщении ЕК,выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».
В переговорах приняли участие директор Генерального директората по энергетике Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро и заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.
«ЕС подчеркивает свою большую заинтересованность и поддержку увеличения поставок газа по трубопроводам из Каспийского региона в качестве ключевого вклада в диверсификацию источников энергии в соответствии с приоритетами плана REPowerEU», - говорится в информации.
В ЕК уточнили, что встреча была направлена на продолжение и укрепление сотрудничества в энергетическом секторе с целью поддержки укрепления энергетической безопасности.
В сообщении отмечается, что в условиях обострения глобальных энергетических вызовов стабильные двусторонние энергетические отношения и сотрудничество между ЕС и Азербайджаном являются ключевым фактором, способствующим конкурентоспособным, диверсифицированным и надежным поставкам газа.
«ЕС подчеркнул важность надежных поставок газа в соответствии с приоритетами плана REPowerEU и представил свои ключевые меры по повышению энергоэффективности и свою водородную стратегию для климатически нейтральной Европы», - заявили в ЕК.
Как сообщалось ранее, Азербайджан 30 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору. Покупателями азербайджанского газа в настоящее время являются Италия, Греция и Болгария. За 2021 год объем поставок составил 8,2 млрд кубометров, на 2022 год объем поставок предусмотрен более 10 млрд кубометров.
Р.Керимов
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