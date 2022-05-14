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ТЭК 14.05.2022 11:29

Баку и Брюссель обсудили увеличение поставок азербайджанского газа в Европу

Возможности увеличения поставок азербайджанского газа в Европу обсудили высокопоставленные чиновники Европейской комиссии (ЕК) и представители правительства Азербайджана, сообщает ЕК.

«Встреча состоялась для обсуждения текущего сотрудничества и перспектив увеличения объемов экспорта азербайджанского газа в ЕС в рамках расширения Южного газового коридора», - говорится в сообщении ЕК,выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

В переговорах приняли участие директор Генерального директората по энергетике Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро и заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

«ЕС подчеркивает свою большую заинтересованность и поддержку увеличения поставок газа по трубопроводам из Каспийского региона в качестве ключевого вклада в диверсификацию источников энергии в соответствии с приоритетами плана REPowerEU», - говорится в информации.

В ЕК уточнили, что встреча была направлена на продолжение и укрепление сотрудничества в энергетическом секторе с целью поддержки укрепления энергетической безопасности.

В сообщении отмечается, что в условиях обострения глобальных энергетических вызовов стабильные двусторонние энергетические отношения и сотрудничество между ЕС и Азербайджаном являются ключевым фактором, способствующим конкурентоспособным, диверсифицированным и надежным поставкам газа.

«ЕС подчеркнул важность надежных поставок газа в соответствии с приоритетами плана REPowerEU и представил свои ключевые меры по повышению энергоэффективности и свою водородную стратегию для климатически нейтральной Европы», - заявили в ЕК.

Как сообщалось ранее, Азербайджан 30 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору. Покупателями азербайджанского газа в настоящее время являются Италия, Греция и Болгария. За 2021 год объем поставок составил 8,2 млрд кубометров, на 2022 год объем поставок предусмотрен более 10 млрд кубометров.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ГАЗ


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