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СНГ 14.05.2022 11:45

МИД РФ заявил о фактическом отказе Финляндии и Швеции от безъядерного статуса

У Москвы возникают вопросы в связи с фактическим отказом Финляндии и Швеции от безъядерного статуса в связи с возможным вступлением в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Возникает много вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса", - сказал Грушко журналистам в субботу.

Он отметил, что НАТО в последнее время делает всё больший акцент на ядерное оружие как элемент сдерживания, активно развивает практику совместных военных миссий.

"Это новая реальность, которую мы должны учитывать. Возникает вопрос с негативными ядерными гарантиями для этих государств", - добавил замминистра.

Грушко подчеркнул, что "достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, насколько расширение альянса существенно для фундаментальных интересов безопасности Российской Федерации".

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Тэги: РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, АТОМ, СТАТУС


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