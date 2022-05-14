МИД РФ заявил о фактическом отказе Финляндии и Швеции от безъядерного статуса

У Москвы возникают вопросы в связи с фактическим отказом Финляндии и Швеции от безъядерного статуса в связи с возможным вступлением в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Возникает много вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса", - сказал Грушко журналистам в субботу.
Он отметил, что НАТО в последнее время делает всё больший акцент на ядерное оружие как элемент сдерживания, активно развивает практику совместных военных миссий.
"Это новая реальность, которую мы должны учитывать. Возникает вопрос с негативными ядерными гарантиями для этих государств", - добавил замминистра.
Грушко подчеркнул, что "достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, насколько расширение альянса существенно для фундаментальных интересов безопасности Российской Федерации".
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