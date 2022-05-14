Кремлев переизбран на пост президента Международной ассоциации бокса

Умар Кремлев на новый срок избран президентом Международной ассоциации бокса, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе IBA. "Голосования не было в соответствии с Конституцией IBA, так как Кремлев - единственный кандидат. Таким образом, он переизбран на новый срок", - сказал собеседник агентства. Россиянин Кремлев возглавил Международную федерацию бокса в декабре 2020 года.

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