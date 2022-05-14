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СНГ 14.05.2022 13:00

Лукашенко 16 мая в Москве примет участие в саммите ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 мая в Москве примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ и планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого" в субботу.

"В двустороннем формате запланированы переговоры Лукашенко и Путина. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением", - говорится в сообщении.

16 мая в Москве ОДКБ отметит 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания организации.

"Помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы", - отмечается в сообщении.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, ОДКБ, АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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