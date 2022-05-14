В РФ за сутки COVID-19 заболели 5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 тыс. случаев, госпитализированы за сутки почти 2,5 тыс. человек, скончались 107 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 14 мая, в РФ выявлено 5 047 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 498 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 39 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 107 человек, накануне штаб сообщал о 105 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 тыс. 896 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 151. При этом, число заболевших продолжает оставаться на уровне суточной заболеваемости конца апреля 2020 года.

"Выздоровели за сутки 7 378 человек, или на 1,7% больше по сравнению с 13 мая", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 255 тыс. 337 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 тыс. 571 умерший и 17 млн 640 тыс. 979 выписанных.