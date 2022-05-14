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Дальнее зарубежье 14.05.2022 15:20

Германия приняла более 700 тыс. украинских беженцев с февраля

Более 700 тыс. человек выехали из Украины в Германию с февраля, передают европейские СМИ.

Согласно информации газеты Welt am Sonntag, которая ссылается на данные МВД, с 24 февраля по 11 мая в Центральном реестре иностранцев Германии зарегистрировали 727 205 человек, среди которых у 93% украинское гражданство. Число женщин среди беженцев достигает порядка 81%. Около 40% беженцев - несовершеннолетние.

Газета указывает, что значительное число этих людей могли отправиться в другие страны Европейского Союза или вернуться в Украину.

По данным Международной организации по миграции, порядка 6 млн украинцев покинули страну с конца февраля, отправившись в соседние страны.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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