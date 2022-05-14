Германия приняла более 700 тыс. украинских беженцев с февраля

Более 700 тыс. человек выехали из Украины в Германию с февраля, передают европейские СМИ.
Согласно информации газеты Welt am Sonntag, которая ссылается на данные МВД, с 24 февраля по 11 мая в Центральном реестре иностранцев Германии зарегистрировали 727 205 человек, среди которых у 93% украинское гражданство. Число женщин среди беженцев достигает порядка 81%. Около 40% беженцев - несовершеннолетние.
Газета указывает, что значительное число этих людей могли отправиться в другие страны Европейского Союза или вернуться в Украину.
По данным Международной организации по миграции, порядка 6 млн украинцев покинули страну с конца февраля, отправившись в соседние страны.
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