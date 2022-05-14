Германия приняла более 700 тыс. украинских беженцев с февраля

Более 700 тыс. человек выехали из Украины в Германию с февраля, передают европейские СМИ.

Согласно информации газеты Welt am Sonntag, которая ссылается на данные МВД, с 24 февраля по 11 мая в Центральном реестре иностранцев Германии зарегистрировали 727 205 человек, среди которых у 93% украинское гражданство. Число женщин среди беженцев достигает порядка 81%. Около 40% беженцев - несовершеннолетние.

Газета указывает, что значительное число этих людей могли отправиться в другие страны Европейского Союза или вернуться в Украину.

По данным Международной организации по миграции, порядка 6 млн украинцев покинули страну с конца февраля, отправившись в соседние страны.