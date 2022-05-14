ЕК задумалась об упрощении процесса конфискации незаконно нажитого имущества

Еврокомиссия намерена упростить процесс конфискации незаконно нажитого имущества, рассказал в интервью Welt am Sonntag вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Синхас. "В ближайшее время Еврокомиссия представит предложение по модернизации существующих в ЕС правовых процедур для конфискации и восстановления имущественных ценностей с тем, чтобы помочь национальным ведомствам выявлять, замораживать, взыскивать и управлять имуществом, добытым неправомерным путем", - сказал он. По его словам, действующие меры недостаточно эффективны.

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