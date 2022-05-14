Бизнес-миссия из Австрии обсудит сотрудничество с азербайджанскими компаниями

Бизнес-миссия компаний из Австрии посетит Азербайджан 15-17 мая, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Австрии в Баку. «Бизнес-миссия из Австрии в широком составе прибудет в Азербайджан в воскресенье, и пробудет в Баку до вторника. Цель визита - обсуждение сотрудничества в экономической сфере, в частности, в нефтегазовом и туристическом секторе», - отметили в дипмиссии. Э.Шафиев

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