Бизнес-миссия из Австрии обсудит сотрудничество с азербайджанскими компаниями

Бизнес-миссия компаний из Австрии посетит Азербайджан 15-17 мая, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Австрии в Баку.
«Бизнес-миссия из Австрии в широком составе прибудет в Азербайджан в воскресенье, и пробудет в Баку до вторника. Цель визита - обсуждение сотрудничества в экономической сфере, в частности, в нефтегазовом и туристическом секторе», - отметили в дипмиссии.
Э.Шафиев
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