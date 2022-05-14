Эрдоган: «Цифровой фашизм» - одна из угроз современности

«Цифровой фашизм» превратился в одну из угроз современности, - преграду на пути свободного и безопасного доступа миллиардов людей к информации. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам четвертого заседания министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств в Стамбуле. Его слова приводит «Анадолу».
Эрдоган отметил, что СМИ и обмен информацией - жизненно важные области для борьбы с дезинформацией, в том числе в соцсетях, что отвечает интересам стран в политической и социальной сферах. В этом контексте глава турецкого государства привел пример Второй Карабахской войны.
«Тяжелая борьба в течение 44 дней велась не только на поле боя, но и в информационной сфере, в печатных и электронных СМИ. Все это подтвердило значимость объединения усилий в борьбе с дезинформацией», - сказал Эрдоган, выразив надежду на консолидацию усилий тюркских государств в данном направлении.
«Важной площадкой для солидарности наших стран является Организация тюркских государств, открывшая новую эру сотрудничества по самым различным направлениям: от политики до образования, от безопасности до экономики», - добавил президент Турции.
Эрдоган дал высокую оценку Концепции тюркского мира на период до 2040 года.
По его словам, медиа-структуры, которые в демократических странах зачастую называют «четвертой властью», очень часто подпадают по влияние внешних сил, а также идут на поводу предвзятых кругов или транснациональных компаний, что выливается в искажение реалий, манипуляцию истины.
«Особые риски несут социальные сети, где отсутствует любая форма автоконтроля и этических ценностей. Именно в соцсетях сегодня можно столкнуться с разгулом лжи и искажений. Информационная сфера - стратегически не менее важна для государств и обществ, нежели оборона, безопасность или здравоохранение», - подчеркнул турецкий лидер.
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