ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили об обстреле в субботу своих позиции подразделениями вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе.

«14 мая в 11:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района», - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.

Р.Керимов