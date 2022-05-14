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Оборона 14.05.2022 15:42

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили об обстреле в субботу своих позиции подразделениями вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе.

«14 мая в 11:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района», - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, АРМИЯ, ИНЦИДЕНТ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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