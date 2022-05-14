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Внешняя политика 14.05.2022 16:21

Глава МИД Азербайджана посетит Иран

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Иран. Об этом сообщили в МИД Азербайджана по итогам прошедшего в субботу телефонного разговора главы азербайджанского внешнеполитического ведомства со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Байрамов «принял приглашение своего коллеги посетить Иран», отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Азербайджана не уточнил, когда именно он отправится в Иран, но отметил, что «визит состоится в ближайшее время».

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в ходе телефонного разговора министры с удовлетворением отметили высокий уровень развития двусторонних отношений.

«Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах», - говорится в сообщении.

Согласно МИД, в ходе телефонного разговора была дана высокая оценка деятельности государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах и реализации достигнутых в этих рамках договоренностей.

Стороны отметили, что взаимные визиты придали позитивный импульс развитию отношений.

Главы МИД также обсудили региональную ситуацию и вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес, добавили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МИД, РАЗГОВОР, ВИЗИТ


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