Глава МИД Азербайджана посетит Иран

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Иран. Об этом сообщили в МИД Азербайджана по итогам прошедшего в субботу телефонного разговора главы азербайджанского внешнеполитического ведомства со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Байрамов «принял приглашение своего коллеги посетить Иран», отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Азербайджана не уточнил, когда именно он отправится в Иран, но отметил, что «визит состоится в ближайшее время».
Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в ходе телефонного разговора министры с удовлетворением отметили высокий уровень развития двусторонних отношений.
«Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах», - говорится в сообщении.
Согласно МИД, в ходе телефонного разговора была дана высокая оценка деятельности государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах и реализации достигнутых в этих рамках договоренностей.
Стороны отметили, что взаимные визиты придали позитивный импульс развитию отношений.
Главы МИД также обсудили региональную ситуацию и вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес, добавили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.
Р.Керимов
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