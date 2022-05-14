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СНГ 14.05.2022 17:00

Путин в разговоре с Ниинистё назвал ошибкой отказ Хельсинки от нейтралитета

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора обсудили планы Хельсинки вступить в НАТО и ситуацию в Украине, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Проведен откровенный обмен мнениями в связи с объявленным руководством Финляндии намерением подать заявку на вступление в НАТО", - сказано в сообщении.

Путин подчеркнул, что "отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует". "Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер", - приводится в сообщении позиция российского президента.

В ходе обсуждения ситуации в Украине Путин, "в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге", информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе финляндской стороны.

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Тэги: РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РАЗГОВОР


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