Эрдоган и Алиев приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин в Турции

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев в субботу приняли участие в церемонии открытия 58-го аэропорта Турции - Ризе-Артвин, сообщает «Анадолу».
Эрдоган назвал новый аэропорт - показателем достижений Турции последних 20 лет в сфере гражданской авиации и транспорта.
По его словам, воздушная гавань, построенная за 5 лет, внесет вклад не только в развитие восточно-черноморского региона страны, но и облегчит сообщение с соседней Грузией.
Эрдоган отметил, что за годы правления Партии справедливости и развития, число аэропортов в Турции возросло с 26 до 58. «За последние годы не только построены новые воздушные гавани, но и капитально отремонтирована часть имеющихся», - констатировал турецкий лидер.
Он рассказал, что на строительство нового аэропорта Ризе-Артвин было потрачено 4,4 млрд турецких лир.
Выступая на церемонии, Алиев отметил, что народ и руководство Турции активно поддерживали народ Азербайджана и в период Второй Карабахской войны 2020 года.
«Азербайджан и Турция - это не только дружественные и братские страны, но и союзники», - подчеркнул азербайджанский лидер.
«Наши страны вместе и в беде, и в радости. Да здравствует Ризе! Да здравствует Турция! Да здравствует братство Азербайджана и Турции!», - заявил Алиев.
Как отмечает «Анадолу», новый аэропорт общей площадью в 3 млн кв. м будет обслуживать около 3 млн пассажиров в год.
Взлетно-посадочная полоса воздушной гавани шириной в 45 м и длиной в 3 км является второй по протяженности полосой страны, построенной на морской насыпи. «На сегодняшний день в мире действуют лишь пять аэропортов с взлетной полосой, построенной на морской насыпи - две из них в Турции», - уточняет издание.
Агентство отмечает, что вход в воздушную гавань построен в форме чайного листа, а диспетчерская вышка выполнена в форме чайного стакана - дань чаеводству, одному из основных источников прибыли жителей этой части черноморской полосы Турции.
Решением правительства Турции аэропорт Ризе-Артвин получил статус международной воздушной гавани.
Глава МИД Азербайджана посетит Иран
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны
В Азербайджане 16-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
В РФ за сутки COVID-19 заболели 5 тыс. человек
В SOCAR призвали граждан не попадаться на уловки мошенников, действующих в соцсетях от имени компании
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Лавров заявил о гибридной войне Запада против России
Казахстанские военные участвуют в международных учениях «Эфес» в Турции
Санкции против России не затронут экспорт продуктов питания в развивающиеся страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ