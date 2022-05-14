Эрдоган и Алиев приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин в Турции

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев в субботу приняли участие в церемонии открытия 58-го аэропорта Турции - Ризе-Артвин, сообщает «Анадолу».

Эрдоган назвал новый аэропорт - показателем достижений Турции последних 20 лет в сфере гражданской авиации и транспорта.

По его словам, воздушная гавань, построенная за 5 лет, внесет вклад не только в развитие восточно-черноморского региона страны, но и облегчит сообщение с соседней Грузией.

Эрдоган отметил, что за годы правления Партии справедливости и развития, число аэропортов в Турции возросло с 26 до 58. «За последние годы не только построены новые воздушные гавани, но и капитально отремонтирована часть имеющихся», - констатировал турецкий лидер.

Он рассказал, что на строительство нового аэропорта Ризе-Артвин было потрачено 4,4 млрд турецких лир.

Выступая на церемонии, Алиев отметил, что народ и руководство Турции активно поддерживали народ Азербайджана и в период Второй Карабахской войны 2020 года.

«Азербайджан и Турция - это не только дружественные и братские страны, но и союзники», - подчеркнул азербайджанский лидер.

«Наши страны вместе и в беде, и в радости. Да здравствует Ризе! Да здравствует Турция! Да здравствует братство Азербайджана и Турции!», - заявил Алиев.

Как отмечает «Анадолу», новый аэропорт общей площадью в 3 млн кв. м будет обслуживать около 3 млн пассажиров в год.

Взлетно-посадочная полоса воздушной гавани шириной в 45 м и длиной в 3 км является второй по протяженности полосой страны, построенной на морской насыпи. «На сегодняшний день в мире действуют лишь пять аэропортов с взлетной полосой, построенной на морской насыпи - две из них в Турции», - уточняет издание.

Агентство отмечает, что вход в воздушную гавань построен в форме чайного листа, а диспетчерская вышка выполнена в форме чайного стакана - дань чаеводству, одному из основных источников прибыли жителей этой части черноморской полосы Турции.

Решением правительства Турции аэропорт Ризе-Артвин получил статус международной воздушной гавани.