Хинштейн сообщил, что для соотечественников ускорят процедуру переселения в РФ

Соотечественники, желающие переехать в Россию, смогут сделать это теперь максимально быстро, сообщил в субботу глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Александра Горового.
"Уже со следующей недели в Главке по вопросам миграции МВД России (ГУВМ) начнёт действовать круглосуточный центр по приему документов для участия в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников. Здесь станут принимать и обрабатывать заявления людей из СНГ, Прибалтики и ближнего Зарубежья, для которых Россия - является исторической Родиной", - написал Хинштейн в своём телеграмм-канале, сославшись на имеющуюся у него информацию от Горового.
Также депутат отметил, что заявления можно будет отправлять не только по электронной почте, но и по факсу, так как в ряде "дружественных" стран доступ к российским интернет-ресурсам, включая портал Госуслуги, заблокирован.
На рассмотрение заявлений будет отводиться 15 дней, при положительном решении - соотечественники смогут незамедлительно въехать на территорию Россию в выбранный ими регион, после чего в ускоренном порядке оформить гражданство, информировал Хинштейн.
По его словам, Горовым уже направлены письма в адрес губернаторов регионов и начальников территориальных органов МВД о первоочерёдном приеме таких соотечественников.
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