Санкции против России не затронут экспорт продуктов питания в развивающиеся страны

Санкции против России не затронут российский экспорт сельскохозяйственных ресурсов в развивающиеся страны, говорится в заявлении глав МИД стран G7, распространенном в субботу.
"Мы подчеркиваем, что наши санкции и меры по экспортному контролю против России не направлены и не будут направлены на экспорт основных продуктов питания и сельскохозяйственных ресурсов в развивающиеся страны", - говорится в заявлении.
В нем также утверждается, что Россия своими действиями "породила один из самых серьезных продовольственных и энергетических кризисов в новейшей истории, который теперь угрожает наиболее уязвимым слоям населения во всем мире".
"Мы полны решимости ускорить скоординированные многосторонние действия для сохранения глобальной продовольственной безопасности и поддерживаем в этом отношении наших наиболее уязвимых партнеров", - указывают главы МИД G7.
Кроме того, они обещают помогать Украине "продолжать производство, транспортировку, обработку продовольствия". Также авторы документа намерены оказывать помощь Киеву в вопросе экспорта продукции АПК.
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