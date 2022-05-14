Лавров заявил о гибридной войне Запада против России

Последствия объявленной Западом России тотальной гибридной войны почувствуют все без исключения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения", - сказал он в субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
По словам министра, "мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но, раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем". "К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда", - отметил Лавров.
Он также отметил, что его удивляет "абсолютно пещерный, русофобский всплеск".
Алиев и Эрдоган обсудили сотрудничество Азербайджана и Турции в различных сферах и ситуацию в регионе
Глава МИД Азербайджана посетит Иран
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны
Экс-министр считает увеличение поставок азербайджанского газа наиболее перспективным вариантом для Болгарии
Эрдоган и Алиев приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин в Турции
Бизнес-миссия из Австрии обсудит сотрудничество с азербайджанскими компаниями
В Азербайджане 16-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
В РФ за сутки COVID-19 заболели 5 тыс. человек
В SOCAR призвали граждан не попадаться на уловки мошенников, действующих в соцсетях от имени компании
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ