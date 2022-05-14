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СНГ 14.05.2022 19:00

Лавров заявил о гибридной войне Запада против России

Последствия объявленной Западом России тотальной гибридной войны почувствуют все без исключения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения", - сказал он в субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По словам министра, "мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но, раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем". "К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда", - отметил Лавров.

Он также отметил, что его удивляет "абсолютно пещерный, русофобский всплеск".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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