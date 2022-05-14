Казахстанские военные участвуют в международных учениях «Эфес» в Турции

В турецком Измире на межвидовом полигоне "Доганбей" проходит многонациональное боевое учение "Эфес-2022", в котором задействованы военнослужащие Вооруженных сил Казахстана, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны республики.
"Первый этап проходит в форме командно-штабного учения с применением компьютерной техники и электронно-вычислительных систем. Второй планируется провести в форме практических действий с боевой стрельбой в объединенных подразделениях", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе активной фазы, которая состоится с 28 мая по 9 июня, военнослужащие отработают навыки, необходимые при проведении совместных сухопутных и морских операций, высадке десанта.
"Учение нацелено на повышение уровня воинского мастерства и боевых навыков, а также совершенствование боевой подготовки подразделений сил специальных операций. Кроме того, участие в маневрах позволяет получить опыт организации взаимодействия в составе межвидовой группировки войск", - отметили в пресс-службе.
В этом году в учении "Эфес" участвуют военнослужащие порядка 40 стран.
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