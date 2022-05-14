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СНГ 14.05.2022 19:20

Группа американских конгрессменов прогулялась по Киеву в компании Зеленского

Делегация американских сенаторов под руководством лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла прибыла в Киев и провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает в субботу Associated Press.

В состав делегации также вошли сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз, представляющая штат Мэн, Джон Баррассо из штата Техас и Джон Корнин также из Техаса. В социальных сетях опубликовано видео, на котором сенаторы вместе с Зеленским гуляют по Киеву.

Как пишет газета "Политико", Зеленский назвал этот визит "мощным сигналом двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса и американского народа".

Двумя неделями ранее Украину посетила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

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Тэги: США, УКРАИНА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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