Алиев и Эрдоган обсудили сотрудничество Азербайджана и Турции в различных сферах и ситуацию в регионе

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Ризе (Турция) в субботу обсудили сотрудничество в энергетике, транспорте, энергобезопасности и ситуацию в регионе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

«Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, энергетической безопасности, а также ситуацию в регионе», - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что Алиев и Эрдоган обменялись мнениями о постконфликтном периоде, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Турцией и Арменией.

Там же сообщается, что на прошедшей до начала церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин встрече были отмечены успешное развитие отношений Азербайджана и Турции во всех сферах, высокий уровень политических связей, и подчеркнуто значение Шушинской декларации.

Президент Азербайджана поблагодарил турецкого лидера за приглашение принять участие в церемонии открытия, отметил масштабные работы, которые были проведены в этой стране, и поздравил с открытием нового аэропорта.

В ходе встречи Алиев пригласил Эрдогана посетить Азербайджан, и это приглашение было принято, говорится в сообщении.

Р.Керимов