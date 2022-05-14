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Дальнее зарубежье 14.05.2022 20:20

Глава МИД Финляндии надеется избежать напряженности на границе с РФ

Финляндия не видит в данный момент проблем в районе границы с Россией и надеется, что так будет и дальше, несмотря на стремление Хельсинки вступить в НАТО, заявил в субботу глава финского МИД Пекка Хаависто.

"На границе обстановка - мирная, и она должна остаться таковой и дальше", - сказал он журналистам, прибыв на встречу глав МИД НАТО в Брюсселе.

Говоря об отношениях с Россией, министр отметил, что "мы должны поддерживать контакты". При этом он подчеркнул, что Финляндия не собирается "просить у РФ разрешения" вступить в альянс.

Говоря о перспективах вступления Финляндии в НАТО, Хаависто выразил оптимизм, несмотря на то, что днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока отрицательно смотрит на такой вариант. "Я уверен, что в итоге мы найдем решение", - заверил глава финского МИД.

Ранее в субботу сообщалось о телефонном разговоре президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё. По данным пресс-службы Кремля, главы государств, в частности, обсудили планы Хельсинки вступить в НАТО.

На этой неделе руководство Финляндии заявило о поддержке решения о вступлении страны в альянс.

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Тэги: МИР, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, МИД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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